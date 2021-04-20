المنطقة تتغير.. ترحيب أممي باتفاقيات إبراهيم وخطوة السودان مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وقال نيكولاي ملادينوف، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، "اتفاقيات إبراهيم تحدث تغييرا في المنطقة، ونأمل في انضمام مزيد من الدول لتلك التحركات التاريخية".



وأمس الإثنين، أقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانونا يلغي تشريعا سابقا بشأن مقاطعة إسرائيل.

ووقع السودان وإسرائيل على اتفاق سلام في 23 أكتوبر/تشرين الأول ليصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل كان قد سن عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.