بريطانيا قد تصدر تشريعا لمنع الستة الكبار من الانضمام للسوبر الأوروبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية إصدار تشريع لمنع ما يسمى بالأندية الستة الكبار في إنجلترا من الانضمام لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

والتقى جونسون ووزير الثقافة أوليفر دودين مع ممثلين عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وروابط الدوري الإنجليزي الممتاز والمشجعين اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة المخاوف المحيطة بمخطط أندية ليفربول وتشيلسي وارسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

وقال متحدث باسم جونسون إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكدت دعمها للجماهير ، مشيرا إلى أنه "سيتخذ أي تصرف ضروري" لوقف هذا المخطط.

وأكد المتحدث باسم جونسون "رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم بعض الملاك بإنشاء متجر مغلق".

وتابع "كان واضحا بأنه لن يتم استبعاد أي تصرف، وأن الحكومة تبحث كل الاحتمالات ، من بينها الخيار التشريعي لضمان وقف مخططاتهم".