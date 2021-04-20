الاتحاد الأوروبي: محادثات إيران النووية تتواصل الأسبوع المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا، في بيان اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين الجانبين، وكذلك مع الولايات المتحدة، على نحو غير مباشر، ستتواصل في الأسبوع المقبل.

وذكر الاتحاد بعد اجتماعات هذا الأسبوع "سوف تنعقد اللجنة المشتركة مجددا لمواصلة عملها في الأسبوع المقبل".

وأضاف "جدد المشاركون التأكيد على عزمهم على مواصلة جهودهم الدبلوماسية المشتركة... وعبر الاتصالات الفردية المستمرة للمنسق مع كافة الأطراف والولايات المتحدة".