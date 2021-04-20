شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توترات متزايدة.. سفير واشنطن يغادر موسكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو اليوم (الثلاثاء)، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مشاورات. ونقلت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس عن السفير قوله: «أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدة أنه سيعود إلى موسكو في الأسابيع القادمة قبل انعقاد أي لقاء بين الرئيسين بايدن وبوتين».

وكانت موسكو أوصت الأسبوع الماضي السفير الأمريكي بالعودة إلى واشنطن لإجراء مشاورات معمّقة وجديّة، كما استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولي أنتونوف لإجراء مشاورات، بعدما وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «قاتل».

وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض الروسي أليكسي نافالني واتهامات بالتجسس والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو.