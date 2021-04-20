شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن انتهاء التحقيقات المتعلقة بالأحداث الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - بترا

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، قوله إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وقال العميد المجالي، في بيان الثلاثاء، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وأضاف البيان أن "نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة"، بحسب الوكالة.

