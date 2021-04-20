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تشيكيا تطلب من دول أوروبا و«الناتو» طرد دبلوماسيين روس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

20 أبريل 2021

18:11 مساء

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(وكالات)
طالب وزير الخارجية والداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بطرد الدبلوماسيين الروس تضامناً مع بلاده بعد السجال الدبلوماسي بين موسكو وبراغ.
وأكد أنه سيستدعي السفير الروسي، الأربعاء، للكشف عن خطوات إضافية بعد طرد 18 دبلوماسياً روسياً تشتبه براغ بأنهم عملاء سريون، بينما طردت موسكو 20 دبلوماسياً تشيكياً رداً على الخطوة.
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن سلوك براغ «هدام ولا أساس له وخال من الفطرة السليمة». وأضاف، أن تصرفات جمهورية تشيكيا «عدائية، وادعاءاتها مشينة وغير معقولة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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