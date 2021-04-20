تشيكيا تطلب من دول أوروبا و«الناتو» طرد دبلوماسيين روس

(وكالات)

طالب وزير الخارجية والداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بطرد الدبلوماسيين الروس تضامناً مع بلاده بعد السجال الدبلوماسي بين موسكو وبراغ.

وأكد أنه سيستدعي السفير الروسي، الأربعاء، للكشف عن خطوات إضافية بعد طرد 18 دبلوماسياً روسياً تشتبه براغ بأنهم عملاء سريون، بينما طردت موسكو 20 دبلوماسياً تشيكياً رداً على الخطوة.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن سلوك براغ «هدام ولا أساس له وخال من الفطرة السليمة». وأضاف، أن تصرفات جمهورية تشيكيا «عدائية، وادعاءاتها مشينة وغير معقولة».