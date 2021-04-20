«رويال استراتيجيك» و«جلوبال لينكس» تستحوذان على 55% من «كريديتي فنتك»

أبوظبي: ”الخليج 365”

استحوذت شركتا «رويال استراتيجيك بارتنزر» (RSP)، إحدى الشركات التابعة لشركة «أبوظبي كابيتال جروب»، و«جلوبال لينكس هولدينج»، على 55% من أسهم شركة «كريديتي فنتك» المحدودة، المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، لتصبح الشركتان المساهمين الأكبر.

وتمثل شركة «كريديتي» الموزع الحصري لمنصة «مونيموف» في الإمارات، وهي منصة حائزة جوائز عدة، إذ تعمل على تقديم الجيل الحديث في استخدام أنظمة الائتمان، وحوكمة سلسلة التوريد والتمويل التجاري.

وبلغ تقييم شركة «كريديتي» 100 مليون دولار، بناءً على المشاريع الحالية والأعمال المتوقعة مع مختلف المنشآت الحكومية والمصارف. ويُستمد هذا التقييم من قدرة منصة «مونيموف» على تعزيز التحول الرقمي السلس للنظام البيئي التجاري، وتهدف المنصة إلى خفض المخاطر التشغيلية واستبعاد استعمال النقد، وخطابات الاعتماد، وتسعى لتقليل النزاعات وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.

وتقوم المنصة على تقنية «البلوك تشين» بحيث توفر حوكمة وشفافية لا متناهية في العلاقة التجارية، وتعزز الثقة والمصداقية في الأعمال، إضافة إلى تقليل التكلفة وإدارة المخاطر. وتساهم «بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم»، شركة الاستشارات العالمية، التي تتمتع بخبرات رفيعة، وتتولى مهمة تشغيل منصة «مونيموف» في دولة الإمارات، في تعزيز تلك القيم والارتقاء بمعايير العمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والمصرفية و«بلوك تشين» وإدارة المخاطر والامتثال وتحول الأعمال.

وسيتولى أبوبكر صديق الخوري منصب رئيس مجلس إدارة شركة «كريديتي»، لقيادتها وفقاً لاستراتيجية «RSP» مما سيعطي قيمة إضافية لاقتصاد الدولة على عدة صعد، وعبر هذه الشراكة ستتمكن «كريديتي» من متابعة هدفها المتمثل في إحداث ثورة في نموذج استخدام الائتمان الحالي من قبل الحكومات والمصارف وتقديم حل تجاري سلس، بجانب دعم الشركات المحلية.

وقال د. حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «RSP»: «تتوافق هذه الصفقة تماماً مع إستراتيجية ورؤية «RSP» لإنشاء وتطوير منتجات تقنية راشدة، وبناء نظام بيئي مستدام، لتعزيز تجربة المستخدم. ونتصور أن تجربتنا ستساعد منصة «مونيموف» على إحداث تأثير إيجابي داخل دولة الإمارات. ونؤمن إيماناً راسخاً بنجاح منصة «مونيموف»، ونتوقع أن تصبح منصة الجيل الحديث، التي تجلب الابتكار في استخدام الائتمان وحوكمة سلسلة التوريد والتمويل التجاري.