شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لحلول الدفع بين «اتصالات» و«دبي الإسلامي» و«اللولو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شركة الخدمات الرقمية المالية»، وهي شراكة تجارية بين «اتصالات» وبنك دبي الإسلامي، عن تعاونها مع «مجموعة اللولو العالمية» بهدف توفير خيارات الدفع الآمنة واللاتلامسية عبر المحفظة الإلكترونية eWallet. جاء الإعلان عن هذه الشراكة بحضور كل من د. تامر التوني الرئيس التجاري لـشركة الخدمات الرقمية المالية، وأشرف علي موسليام المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية يصبح في إمكان عملاء المحفظة استخدام رصيدهم في المحفظة لإتمام عمليات الشراء لدى لولو هايبرماركت، ولولو سوبرماركت، ومتاجر لولو متعددة الأقسام في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني.

ويتيح استخدام المحفظة للعملاء الاستفادة من مجموعة من المزايا تتضمن التسديد السريع لقيمة المشتريات والدفعات الآمنة واللاتلامسية. وتمتاز المحفظة بأنها مرخّصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وهي منصة عصرية وآمنة تتيح خدمات الدفع الإلكتروني بأسلوب مبسّط لسكان دولة الإمارات عبر تطبيق eWallet سهل الاستخدام الذي يمكن تحميله على الهواتف المتحركة.

كما تتيح المحفظة إمكانية إجراء الدفعات الإلكترونية من دون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان/خصم، حيث يحتاج العملاء فقط إلى بطاقة هوية إماراتية سارية المدة، ورقم هاتف متحرك صادر من دولة الإمارات لكي يتمكنوا من فتح حساب جديد في المحفظة. وبمجرد فتح الحساب، يستطيع العملاء تعبئة الرصيد الخاص بهم والبدء بعمليات التحويل واستلام الدفعات عبر الهواتف المتحركة في دولة الإمارات، إضافة إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، وتشمل الخدمات الإضافية إجراء عمليات التحويل إلى الحسابات المصرفية الخاصة، أو حسابات مصرفية لطرف ثالث، وإتمام عمليات الشراء مباشرة، ودفع الفواتير، وتعبئة الرصيد للهواتف المتحركة وغيرها المزيد.

وفي إطار تعليقه على هذه الشراكة، قال أحمد العوضي، رئيس مجلس إدارة «شركة الخدمات الرقمية المالية»: «تحرص المحفظة الإلكترونية eWallet على اتباع نهج الابتكار لتلبية التوجهات المتزايدة لسكان دولة الإمارات نحو الاستفادة من مزايا الدفع الآمن واللاتلامسي، ولا سيما خلال المرحلة الراهنة. وتعكس شراكتنا مع مجموعة اللولو العالمية مدى التزامنا بتوفير حلول الدفعات الفورية الآمنة وغير النقدية، علاوة على إثراء تجارب عملائنا وتزويدهم بأفضل مستوى من خدمة العملاء».

من جهته، قال أشرف علي موسليام المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: «نحرص دائماً على تبني الابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، كما أن الدفعات اللاتلامسية هي واحدة من أولوياتنا، ونحن نؤمن بشدة بالتعاون مع رواد التكنولوجيا مثل شركة «الخدمات الرقمية المالية» والتي من شأنها تعزيز تجربة التسوق في المتاجر والموقع الإلكتروني لكل متسوّقينا».