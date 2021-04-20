شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يعلن موقفه من الدوري الأوروبي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، غير الموجود ضمن 12 نادياً أعلنت عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي، إن أي اقتراحات دون دعم الاتحاد الأوروبي (يويفا) لن تساعد كرة القدم.

وأصدر الخليفي رئيس سان جيرمان بياناً بعد إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء.

وجاء في البيان: «نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم يويفا، وهي المنظمة التي تعمل على رعاية مصالح كرة القدم الأوروبية على مدار حوالي 70 عاماً، لن تحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم، لكنها في المقابل تكون مدفوعة بمصالح شخصية».

وأضاف الخليفي أن باريس سان جيرمان «سيواصل العمل مع يويفا».