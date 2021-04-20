المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان، وعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار إيهاب محمد عصمت، وخالد رضا وكيل النيابة، وعبد الرحمن عبد العزيز سكرتير المحكمة.

وكانت معلومات وردت للرائد محمد علم الدين، معاون مباحث قسم أول شرم الشيخ، بأن تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة داخل المدينة، ويضم هذا التشكيل العصابي ثلاث أشخاص "أنور. ع. ص. م"، و"أحمد . ح .غ. ف"، و"عمار .ج .ع .ض"، يروجون المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكدتها المعلومات السرية.

أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، ونفاذًا لذلك الإذن، وبعد أن أكد مصدر شرطي سري تواجد المتهمين بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، وبحوزتهم مواد مخدرة يستقلون سيارة، تحركت قوة سرية من قسم أول شرطة شرم الشيخ، لمكان تواجد المتهمين.

حاول المتهمون الفرار بالسيارة التي كانوا يقودوها، ولكن اصطدمت السيارة بالرصيف وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم لفافات من مخدر الحشيش، وعثر داخل السيارة لفافات تحوي مخدر الحشيش.​