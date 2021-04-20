محافظ الغربية يتفقد قوافل صندوق تحيا مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الثلاثاء، قوافل صندوق تحيا مصر، لتوفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتتضمن ٧٢ طنًا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى ٦ آلاف شنطة دواجن ليتم توزيعها على عدد ٦ آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ الغربية أن الهدف الرئيسي لمثل هذه الحملات هو توفير السلع الغذائية الضرورية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه المبادرات والحملات طوال الشهر لخير دليل على التكافل والتضامن بين فئات المجتمع، داعيًا رجال الأعمال وأصحاب الشركات لدعم مثل هذه القوافل الخيرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة لتحصل هذه الأسر على ما تستحقه من رعاية.

جدير بالذكر أن الكراتين التي تتضمنها القافلة تشمل 4 كيلو أرز، و١.٥ مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و٢ كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي وكيلو بلح.​