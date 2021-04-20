الجيش التشادي يعد بانتخابات «ديمقراطية» بعد وفاة ديبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، بتنظيم انتخابات «حرة وديمقراطية» بعد انتهاء «فترة انتقالية» مدتها 18 شهراً بقيادة مجلس عسكري يرأسه نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي توفي خلال معركة ضد متمردين.

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وقال الناطق باسم الجيش الجنرال عزم برماندوا أغونا في إعلان وقعه الرجل القوي الجديد في النظام على التلفزيون الرسمي، إن «المجلس العسكري الانتقالي» برئاسة محمد إدريس ديبي (37 عاماً) يضمن «الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية ويضمن مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً» تجري بعدها «انتخابات حرية وديمقراطية وشفافة»، مشيراً إلى فرض حظر تجول وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد.