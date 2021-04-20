أفغانستان: 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 2159 عينة تم اختبارها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

كما سجلت الوزارة سبع حالات وفاة و28 حالة تعافٍ من الفيروس خلال نفس الفترة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 58 ألفاً و213 حالة، إلى جانب 2557 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 52 ألفاً و272 حالة.

وقد تم إجراء 387 ألفاً و51 اختباراً في البلاد حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الأفغانية .