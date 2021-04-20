مقتل 12 من أفراد قوات الأمن في هجمات لطالبان بأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 12 من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجمات عنيفة خلال الليل.

وقال زاكير عريان، العضو بمجلس إقليم باداخشان بجنوب البلاد: إن ما لا يقل عن ثمانية من رجال الشرطة قتلوا وأصيب اثنان آخران عقب أن هاجم مسلحون نقطة تفتيش في منطقة زيباك.

وأكد مسؤول بالشرطة وقوع الهجوم وخسائر بشرية، ولكن لم يذكر عدداً محدداً.

وقال مسؤولون: إن اثنين على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلا في إقليم هيرات بغرب البلاد، وأصيب 15 آخرون عقب أن فجر انتحاري سيارة مفخخة في هجوم استهدف مقر الشرطة بمنطقة جوريان.

وقالت حكومة الإقليم في بيان: إن 12 مدنياً بينهم أطفال كانوا ضمن المصابين. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن تدمير أربعة منازل وتضرر الكثير جزئياً.

وقالت الشرطة في كابول: إن ضابط جيش وسائقه قتلا على يد مجهولين.

وأعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير بالسيارة المفخخة والهجوم على نقطة التفتيش. كما اتهم المسؤولون حركة طالبان بأنها وراء الهجمات.