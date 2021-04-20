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خلال 24 ساعة.. الإمارات تقدم 113621 جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 113621 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9788826 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 98.97 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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