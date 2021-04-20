شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس تشاد إثر إصابته في معارك ضد المتمردين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها في معارك ضد المتمردين في شمال تشاد.
وأوضح المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان نقله التلفزيون التشادي الرسمي أن رئيس الجمهورية إدريس ديبي توفي اليوم في ساحة المعركة مدافعًا عن وحدة وسلامة تشاد.
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