شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد.. الجيش يعلن عن إجراءات عدة لإدارة شؤون البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، بعد وفاة رئيس البلاد إدريس ديبي إتنو متأثراً بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين الشمال، أن مجلساً عسكرياً بقيادة نجل الرئيس المتوفى «سيدير شؤون البلاد لمدة 18 شهراً».

وأوضح عزم برماندوا أغونا الناطق باسم الجيش التشادي أن هناك «انتخابات رئاسية شفافة سنجريها ونتعهد بنقل السلطة للمكوّن المدني»، وأضاف أنه سيتم فرض حظر التجوال وإغلاق الحدود البرية لتشاد ، كما دعا الجيش لعقد حوار موسع يشمل المعارضة في الداخل والخارج.

وكان الجيش أعلن صباح الثلاثاء، أن «رئيس الجمهورية إدريس ديبي ايتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة». وأضاف: «نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 نيسان/أبريل 2021».