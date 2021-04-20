شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الزكاة يوقع مذكرة تفاهم مع «الخارجية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع صندوق الزكاة مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين خارج دولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تشجيع العمل الخيري؛ وتفعيل الشراكة الوطنية بين مختلف قطاعات الدولة.

وقع المذكرة كل من عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام الصندوق، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث جرى حفل التوقيع في مقر الوزارة يوم الأحد الماضي.

وأكد المهيري، أن أهم قواعد الاستراتيجية التي ينطلق منها عمل صندوق الزكاة هو معينها الاجتماعي الذي نبع من الأسس الاستراتيجية العامة للدولة والتي تهدف إلى الارتقاء بمنهجية التنمية الاجتماعية، ما يسهم في جعل الفئات المستفيدة من أموال الزكاة جزءاً فاعلاً من عملية التنمية المنشودة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين.

وأثنى أمين عام الصندوق، على الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية، مثمناً جهودها في تقديم الدعم الإيجابي للمستحقين بالتنسيق مع الصندوق، وأوضح أن صندوق الزكاة سيقوم بدراسة التقارير الواردة إليه من قبل الجهات المعنية في وزارة الخارجية والخاصة بالحالات التي تحتاج إلى الدعم لتحديد مدى أحقيتها للمساعدة من عدمه، وذلك وفقاً لمعايير وضوابط لائحة مستحقي الزكاة المعمول بها في الصندوق والمستندة إلى الشرع الحكيم.

ومن جانبه أشاد بالهول، بالتعاون المشترك والقائم بين الجهتين ضمن مذكرة التفاهم والتي من شأنها حشد الجهود المبذولة من قبل الطرفين بهذا الشأن.