شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة دبي يلتقي المتطوعين من الجمهور وموظفي القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال لقائه بمجموعة من المتطوعين الذين شاركوا شرطة دبي في مبادراتها المجتمعية من الجمهور الخارجي، ومن موظفي القيادة، أن دولة الإمارات تعزز ثقافة التطوع في المجتمع، تحقيقاً للتنمية المستدامة وضماناً لمستقبل أفضل للمجتمع والأجيال القادمة، وأن شرطة دبي عملت، منذ وقت مبكر، على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع.

واستمع المري إلى عدد من المتطوعين الذين استعرضوا تجربتهم في التطوع عبر منصة شرطة دبي للتطوع، وأعربوا عن مدى سعادتهم بمشاركتهم مع شرطة وفرقها في مختلف المبادرات المجتمعية، مؤكدين أن المنصة أتاحت لهم العديد من الفرص والتجارب التي نمت العديد من المهارات لديهم، كما عبر المتطوعون عن شكرهم وتقديرهم للفريق عبدالله خليفة المري على هذا الاهتمام واللقاء المحفز، مؤكدين على حرصهم على الاستمرار في المشاركة في العمل التطوعي.

وتقدم الفريق عبدالله المري، بالشكر لكل المتطوعين الذي انضموا لمنصة شرطة دبي للتطوع في عام 2020، والتي قدمت لهم «107» فرص تطوعية، شارك فيها 14512 متطوعاً من 82 جنسية، يمثلون موظفين من شرطة دبي من العسكريين والمدنيين، ومن الجمهور الخارجي، مثنياً على جهودهم ورغبتهم في التطوع، والتي تعكس إيمانهم بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع في عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، لكونه يعزز مفهوم العمل الجماعي التطوعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء.

من جانبه، قال النقيب مهندس خليفة الروم، مدير منصة شرطة دبي للتطوع، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقدير المتطوعين على جهودهم المهمة في المجتمع، ورفع مستوى الوعي وثقافة التطوع في أوساط المجتمع، موضحاً أن عدد الساعات التطوعية التي سجلت في المنصة في عام 2020 بلغت 89 ألفاً و758 ساعة تطوعية ما يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها شرطة دبي في مجال التطوع والعمل الإنساني.