شكرا لقرائتكم خبر عن بريد الإمارات تكمل البرنامج الداخلي للتطعيم ضد كوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق بريد الإمارات في بداية السنة حملة تطعيم لجميع موظفي البريد المؤهلين لتلقي اللقاح «موظفي التوصيل والخطوط الأمامية» لتكون بريد الإمارات من أوائل الشركات البريدية في العالم التي وفرت لموظفي الخطوط الأمامية لقاح كوفيد-19 بنسبة 100%.

وقال بيتر سومرز المدير التنفيذي لبريد الإمارات: «إننا نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لقيادة دولة الإمارات والجهات المعنية على دعمهم في توفير اللقاح بسهولة لكافة فئات المجتمع. والتزاماً بالتعليمات والتوجيهات الصادرة وفي ظل المستجدات المتسارعة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19، اتخذ بريد الإمارات حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصارمة للحد من وتيرة تفشي الفيروس ولضمان صحة وسلامة موظفي خط الدفاع الأول والمتعاملين ووقايتهم.»

وأضاف: «تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المتخذة والجهود المبذولة للتصدي للجائحة يأتي تطعيم «كوفيد-19» لموظفي الخطوط الأمامية ولكل من يتعامل بطريقة مباشرة مع الجمهور استكمالاً لجهودنا المستمرة في حماية صحة الموظفين والتأكد من سلامة وراحة متعاملي بريد الإمارات عند زيارتهم مراكز اسعاد المتعاملين أو عند تسلم شحناتهم من موظفي التوصيل، ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في تلقيح أكثر من نصف السكان ضد «كوفيد-19» خلال الربع الأول من عام 2021، وإننا في بريد الإمارات، نفخر بدعمنا لبرنامج التطعيم الوطني. كما وأشكر الفريق على دعم جهودنا للوصول إلى هذا الإنجاز».

وسيتم التعرف إلى موظفي بريد الإمارات الذين تم تلقيحهم عبر ارتدائهم دبوس بريد الإمارات «أخذت اللقاح».