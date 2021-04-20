الأعلى للإعلام: نقدم كافة التسهيلات للصحف والمواقع والقنوات لتوفيق أوضاعها

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القاهرة - سامية سيد - ناشد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية العاملة فى مصر بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون المجلس، مؤكدا أن المجلس يقدم كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسات الراغبة فى توفيق أوضاعها، قائلا: "نرحب بكل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، مصر دولة منفتحة على الجميع".

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الثلاثاء، لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

وقد وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس.

وحضر الاحتفالية السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتيه؛ وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة "فرانس 24" التابعة للتلفزيون الفرنسي.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.



































