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الأعلى للإعلام: نقدم كافة التسهيلات للصحف والمواقع والقنوات لتوفيق أوضاعها

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القاهرة - سامية سيد - ناشد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية العاملة فى مصر بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون المجلس، مؤكدا أن المجلس يقدم كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسات الراغبة فى توفيق أوضاعها، قائلا: "نرحب بكل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، مصر دولة منفتحة على الجميع".

كرم جبر (1)

 

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الثلاثاء، لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

كرم جبر (2)

 

وقد وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس.

كرم جبر (3)

 

وحضر الاحتفالية السفير الفرنسى فى القاهرة، ستيفان روماتيه؛ وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة "فرانس 24" التابعة للتلفزيون الفرنسي.

كرم جبر (4)

 

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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