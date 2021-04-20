شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة للنواب: توجد خطة مستدامة لإنهاء أزمة القمامة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تتبع سياسة الحلول المستدامة لإنهاء أزمة القمامة فى المحافظة، وهذا الملف قديم ويتم العمل عليه منذ سنوات وهناك جهود كبيرة لحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحى المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو – بمحافظة الجيزة، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

وعقب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، موضحا أن هناك لجنة تمر على هذه الأماكن وتسلم تقرير للمحافظ، قائلا: "نسير نحو الحل المستدام للأزمة ونصر علي هذا الحل".

وقالت النائبة شيماء حلاوة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استمرار أزمة القمامة يهدم ما نبنيه ويهدم جهود الدولة، متابعة: "الدولة تدعم السياحة وكان هناك موكب عالمي للمومياوات، كيف يدخل السائح وسط البلد يجد القمامة".

وشددت النائبة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة في المعتمدية، حيث تجري تربية الخنازير، وقالت: "لابد من حل جذري لمشكلة القمامة ومكان لنقل القمامة في الظهير الصحراوي للمحافظة".

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحلول المستدامة لإنهاء أزمة القمامة ضرورة.

بدوره، قال على أبو سنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات: "هناك تفتيش و تم إعداد محاضر وتنسيق مستمر، والمحافظة متابعة المشكلة".