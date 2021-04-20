شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تمهل الحكومة 45 يوما للرد على أسباب عدم تطوير مستشفى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد الآن، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الكرور بالجيزة، بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتتفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام لمدة 45 يوما، لمعرفة الإجراءات التى ستتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطوير، خاصة أن هذا الطلب متعلق باستجواب كان مقدما فى الفصل التشريعى الأول.

واستعرض النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، موضحًا أنه لم يبدأ التنفيذ حتى الآن، نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحى الشامل.

وانتقد النائب محمد الحسيني، التباطؤ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفي بولاق الدكرور، وعدم وجود مبرر لذلك، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وعدم تقديم خدمة صحية لهم.

كما عرض النائب محمد الحسيني، طلب الإحاطة بشأن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

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