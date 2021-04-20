شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لدعم منظومة الصحة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيادة الاعتمادات المالية لدعم منظومة الصحة في محافظة الجيزة، مشيرا إلي أن المخصصات المالية التي تم توفيرها لملف الصحة داخل محافظة الجيزة مجرد مسكنات، لافتا إلى أن ملف الصحة يحتاج للدعم أكثر، خاصة المستشفيات داخل المحافظة أوضاعها غير مرضية.

وقال محافظ الجيزة خلال اجتماع لجنة الإدارة ،المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في رده علي طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، حول مستشفي بولاق الدكرور : "تم التواصل مع وزيرة الصحة من أجل تطوير والبدء في تنفيذ أعمال تطوير مستشفي بولاق الدكرور، وسوف يتم إصدار رخصة هدم لتطويرها"، مشيرا إلي أن ملف الصحة يحتاج دعم أكثر من المتاح الآن .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول، والثاني: بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة وللأسف الشديد لم يبدأ تنفيذها حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، ويتعلق طلب الإحاطة الثالث، بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.