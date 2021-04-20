‏رئيس جامعة طنطا: تطوير مستشفى الباطنة الجامعي بتكلفة 2.5 مليون جنيه- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلنت جامعة طنطا، أنه جرى إعداد استراتيجية لتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى في محافظات الدلتا، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة في شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، ونائبه الدكتور كمال عكاشة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعمال التطوير بمستشفى الباطنة الجامعي بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية من أبناء الغربية.

وقال الدكتور ‏أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، إن الافتتاحات الجديدة ضمت وحدة العلاج الاقتصادى المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وفق معايير الجودة العالمية، وتشمل أجنحة مميزة تعمل بنظام التأمين الصحي والاقتصادي، وخدمة أعضاء هيئة التدريس.

‏وأضاف ‏الدكتور محمد البديوي مدير مستشفى الباطنة الجامعي بطنطا، أن الافتتاحات الجديدة شملت وحدة عناية مركزة فائقة الجودة ‏بطاقة استيعابية 18 سريرًا لخدمة ًالمرضى، وتشمل وحدة للغسيل الكلوي ووحدة للتنفس الصناعي وجهاز أشعة محمول وجهاز موجات صوتية محمول.

شارك فى الافتتاح الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي.