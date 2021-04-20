بالصور.. وكيل وزارة التموين ببورسعيد يتفقد المطاحن لمتابعة توريد القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مطحن شرق الدلتا بمنطقة القابوطي، لمتابعة سير العمل ومدى جاهزية المطحن لاستقبال موسم توريد القمح لعام 2021.

ووجه "ثابت" مسئولي المطحن باتباع الطرق السليمة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بالتعقيم المستمر لمواجهة فيروس كورونا، لاستلام وحفظ القمح، والعناية بأماكن التخزين.

وأكد وكيل الوزارة، أن لجان المتابعة اليومية تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريد القمح إلى الصوامع والشون المخصصة.