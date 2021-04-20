مجلس التعاون الخليجي: العلاقات مع اليونان تشهد تطوراً في المجالات كافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية - اليونانية التي تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف كلا من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانايوتوبولوس، والوفد المرافق لهما، بمقر الأمانة في الرياض.

ووقع أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية اليونان مذكرة تفاهم للمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وحكومة اليونان.

وأكد أن هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تضمنت المذكرة آلية للتعاون والمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.