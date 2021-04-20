محافظ قنا يستقبل وفدًا من الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ مشروع "حيّنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء وفدًا يضم ممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا بمدينة قنا.

استعرض محافظ قنا خلال اللقاء أنشطة المشروع بالمنطقتين، إذ جرى الانتهاء من عمل دراسات للوضع الراهن لمنطقة الحميدات والتي جرى الانتهاء من 90% من أعمال الرفع العمراني بها، وشملت حصر الوحدات السكنية القائمة، الأراضي الزراعية الفضاء، شبكات الطرق المرصوفة وغير المرصوفة، أسعار الأراضي، الأحواض الزراعية وعدد القطع الزراعية بكل حوض.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مسئولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني والوحدة المحلية بمدينة قنا، وهيئة المساحة بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، للانتهاء من تنفيذه وفقًا للمخططات الزمنية المقرر له.

وأشار اللواء "الداودي" إلى أن مشروع "حيّنا" يجري تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لإعادة إدارة الأراضي وترتيبها على النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط، وتحقيق عائد تنموي واستثماري فضلًا عن كونه ركيزة أساسية لدعم عمليات إعداد المخطط التفصيلي للمناطق ودعم البنية الأساسية بها وتعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.