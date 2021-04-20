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إعلان مدينتي الجديد يخطف الأضواء ويعتلي صدارة التريند على السوشيال ميديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

تمكن المطرب والنجم اللبناني الشهير راغب علامة من خطف الأضواء بعدما تصدرت أغنيته في الجديد 2021 قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن حققت نسب مشاهدة واسعة وحصدت عشرات الآلاف من التفاعل خلال ساعات.
وشهد تويتر خلال الساعات الأخيرة آلاف التغريدات التي أشادت بجمال الجديد والأغنية، حتى تصدر الإعلان التريند على تويتر.
كما تداول الآلاف أغنية راغب علامة على فيس بوك وانستجرام، وأشادوا بجمال المناظر الطبيعية بالإعلان، والتي تم تصويرها في مدينتي، وأبدوا إعجابهم الشديد بجودة كلمات الأغنية ووصفوها بأنها أغنية مبهجة وراقية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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