فلسطين تسجل 31 حالة وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

سجلت فلسطين، الثلاثاء، 31 حالة وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة بالضفة الغربية و21 في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل 454 إصابة في الضفة الغربية و1556 في قطاع غزة و15 بالقدس الشرقية.

وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 781 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و1500 في قطاع غزة و25 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، الثلاثاء، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 165 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 313 ألفا و121 إصابة تعافى منهم 280 ألفا و72 فيما تم تسجيل 3346 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد المواطنين المطعمين في الضفة الغربية 131 ألفا و759 شخصا وفي قطاع غزة 35 ألفا و90 مواطن.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن مجلس الوزراء الفلسطيني صادق على شراء 4 ملايين ونصف جرعة من لقاحات فايزر وسبوتنيك.

وأشارت الى انه تم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27 ونصف مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريباً.

وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في القطاع وليس فقط أسترازينيكا.