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بريطانيا تعلن تشكيل مجموعة خبراء دوليين لمواجهة الأوبئة الجديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

اعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجموعة جديدة من الخبراء الدوليين للمساعدة في تعزيز قدرة العالم على الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة والإسراع بإنتاج لقاحات للأمراض.

 

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك" ان بريطانيا، كرئيس لمجموعة G7، عازمة على العمل مع شركائنا من أجل الاستفادة من خبرة مكافحة فيروس ، لتعزيز الاستعدادات العالمية للتصدي لأوبئة في المستقبل".

 

وأضاف قبل اجتماع افتراضي لمجموعة الخبراء يستمر يومين "هذه المجموعة الجديدة ستقود جهودنا في السنوات المقبلة لحماية الناس في كل مكان من الأمراض الجديدة وإنقاذ أرواحهم".

 

واشارت بريطانيا، الى إنه سيكون هناك تمويل قدرة 16 مليون جنيه إسترليني (22.37 مليون دولار) لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي لدعم إمدادات وتطوير اللقاحات على مستوى العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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