وزارة المالية العمانية منشورًا ماليًا إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية (النص)

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

أصدرت وزارة المالية العمانية منشورًا ماليًا إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية بشأن إلغاء الدفع المقدم للرواتب عند القيام بالإجازة الاعتيادية، وفق وكالة الأنباء العمانية.



وأكدت الوزارة في بيانها إنه في ظل تفعيل آلية تحويل الرواتب إلكترونياً، وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بالتوقـف عن إجراء الدفع المقدم للراتب عند القيام بالإجازة الاعتيادية.

تهدف هذه الآلية إلى تسريع وتسهيل إنجـاز المعاملات المتعلقة بالرواتـب والمستحقات الأخرى، بالإضافة إلى ضبط إجراءات المراجعة والرقابة الداخلية.

وأشار البيان إل أن الوزارة تمكنت في مارس الماضي بالتنسيق مع كافة الوزارات والوحدات الحكومية مـن استكـمـال منظـومـة تحـويـل الرواتـب عبر التحويل البنكي الإلكتروني.