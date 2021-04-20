القبض على متهمين بتجارة المخدرات في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن"مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك من القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وكمية من الحبوب المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي".



وبينت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

