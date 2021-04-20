النفط: عقد تطوير حقل المنصورية الغازي أحيل لشركة صينية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن فوز شركة (Sinopec) الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.

زقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "أهمية تطوير حقل المنصورية تكمن في انه يستهدف استثمار الغاز الحر فيه والاستفادة منه في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز بإضافة 300 مقمق باليوم وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها ، فضلاً عن توفير الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية".



ودعا إسماعيل، الشركة الفائزة بعقد تطوير الحقل والجهات المعنية في الوزارة "بضرورة الإسراع بإجراءات توقيع العقد للمباشرة بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية ".

