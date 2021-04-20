بعيداً عن المعارض.. نقابة المحامين توجه طلباً للداخلية بشأن عقود السيارات (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليه الخليج 365، فان النقابة "تطلب من وزارة الداخلية إحالة تنظيم عقود بيع وشراء السيارات إلى المحامين، بعيداً عن تنظيمها من قبل أصحاب المعارض أو مكاتب العقارات".

وعزت النقابة سبب ذلك إلى "ضمان حقوق البائع والمشتري ومنع التلاعب والتزوير" بحسب ما ورد في الوثيقة.