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انت الان تتابع خبر بعيداً عن المعارض.. نقابة المحامين توجه طلباً للداخلية بشأن عقود السيارات (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى وزارة الداخلية بشأن تنظيم عقود بيع وشراء السيارات.
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليه الخليج 365، فان النقابة "تطلب من وزارة الداخلية إحالة تنظيم عقود بيع وشراء السيارات إلى المحامين، بعيداً عن تنظيمها من قبل أصحاب المعارض أو مكاتب العقارات".
وعزت النقابة سبب ذلك إلى "ضمان حقوق البائع والمشتري ومنع التلاعب والتزوير" بحسب ما ورد في الوثيقة.
في ما يلي نص الوثيقة: