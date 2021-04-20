الشرطة التونسية تفكك خلية تكفيرية وتحبط هجوما إرهابيا في صفاقس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أنه "بعد إيقاف عناصر الخلية الإرهابية وتعميق الأبحاث معها، تبين تلقي زعيمها دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض لتنفيذ عملية نوعية".

وتابعت أن هذه العملية "كان يعدها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، مضيفة "التعجيل بإيقاف الخلية في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس".

فيما قالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" إن الشرطة "تحفظت على مخزن أسلحة بمحافظة صفاقس تشرف على ادارته الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش"، التي كانت تعمل على استهداف شخصيات سياسية معروفة.



وتابعت المصادر أن مخزن الأسلحة يحتوي على مواد متفجرة وخرائط لاستهداف مقرات سيادية أمنية.

وشهدت تونس عدد من العمليات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن مقتل 300 عنصر أمني وعسكري في 10 سنوات، حسب ما أفادت به مصادر عسكرية ”الخليج 365”.