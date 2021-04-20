رئيس الصين يدعو لنظام عالمي أكثر عدلا وسط احتدام التنافس مع أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى رفض هياكل القوة المهيمنة في نظام الحكم العالمي، وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين بشأن نطاق آخذ في الاتساع من القضايا منها مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي كلمة له بمنتدى بواو‭ ‬السنوي لآسيا، انتقد شي جهود بعض الدول التي ترمي إلى "بناء حواجز" و "الفصل"، والتي قال إنها ستضر بالآخرين ولن تفيدا أحدا.

وتدعو الصين منذ فترة طويلة إلى إصلاح نظام الحكم العالمي كي يعكس على نحو أفضل نطاقا أكثر تنوعا من الرؤى والقيم من المجتمع الدولي، ومنها الخاصة بها، بدلا من تلك التي تخص قلة من الدول الكبرى.

وتشاحنت الصين مرارا مع أقطاب النظام العالمي، خاصة الولايات المتحدة، بشأن مجموعة من القضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى تأثير الصين الاقتصادي على الدول الأخرى.

قال شي في تصريحات أذيعت في المنتدى "العالم يريد العدل لا الهيمنة".

وأضاف "الدولة الكبيرة يجب أن تبدو كذلك بإظهار أنها تتحمل المزيد من المسؤوليات".

ولم يحدد شي دولة بعينها في تصريحاته، لكن المسؤولين الصينيين دأبوا في الآونة الأخيرة على الإشارة إلى "الهيمنة" الأمريكية في انتقادات علنية لفرض واشنطن قوتها ونفوذها في التجارة والجغرافيا السياسية.

وكانت الصين قد تصدرت جدول أعمال أول قمة فعلية يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض منذ توليه منصبه، والتي استضاف خلالها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

وقال الزعيمان إنهما "يشتركان في مخاوف جدية" بشأن وضع حقوق الإنسان في هونج كونج وإقليم شينجيانغ الصيني، حيث قالت واشنطن إن بكين ترتكب إبادة جماعية ضد المسلمين الويغور. وتنفي الصين ارتكابها انتهاكات من هذا القبيل.