بريطانيا تعلن تشكيل مجموعة خبراء دوليين لمواجهة الأوبئة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجموعة جديدة من الخبراء الدوليين للمساعدة في تعزيز قدرة العالم على الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة والإسراع بإنتاج لقاحات للأمراض.



وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك" ان بريطانيا، كرئيس لمجموعة G7، عازمة على العمل مع شركائنا من أجل الاستفادة من خبرة مكافحة فيروس كورونا، لتعزيز الاستعدادات العالمية للتصدي لأوبئة في المستقبل".

وأضاف قبل اجتماع افتراضي لمجموعة الخبراء يستمر يومين "هذه المجموعة الجديدة ستقود جهودنا في السنوات المقبلة لحماية الناس في كل مكان من الأمراض الجديدة وإنقاذ أرواحهم".

واشارت بريطانيا، الى إنه سيكون هناك تمويل قدرة 16 مليون جنيه إسترليني (22.37 مليون دولار) لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي لدعم إمدادات وتطوير اللقاحات على مستوى العالم.