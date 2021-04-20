شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشأن كورونا.. تحذير مهم من وزارة الداخلية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت وزارة الداخلية السعودية من بث الشائعات، أو نشر معلومات مغلوطة أو تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول جائحة كورونا من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية .



وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر" غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.