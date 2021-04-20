شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتله في معارك على الجبهة.. من هو إدريس ديبي ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

بعدما أعلنت وزارة الدفاع في تشاد، الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين في شمال تشاد، غداة إعلان إعادة انتخابه في منصب رئيساً لبلاده، إليكم أبرز التفاصيل عن الرئيس المتوفى.

ولد إدريس ديبي إتنو العام 1952 في بيردوبا، والتحق بالمدرسة الفرنسية في «فادا» ثم بالمدرسة الثانوية العربية الفرنسية في آبيشي ثم بثانوية جاك مودينا دي بونغور حيث حصل على الثانوية العلمية.

وفي دفعة دفعة 1975 – 1976 تم قبوله في مدرسة الضباط العسكرية في إنجامينا، قبل أن يلتحق بمعهد الطيران في «آموري لا كرانج حازبروك» في فرنسا، حيث تخرج ملاح نقل بشهادة مظلي ثم رجع إلى بلاده في أوج الغليان بعد معارك فبراير/ شباط العام 1979.

وتولى ديبي السلطة في العام 1990 بعد تمرد مسلح، واستمر في رئاسة تشاد حتى وفاته اليوم، حيث أظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت في 11 إبريل/نيسان أن الرئيس ديبي في طريقه لولاية سادسة في حكم تشاد.

وكان إدريس يحمل رتبة لواء في الجيش التشادي، حتى يونيو/ حزيران 2020، قامت الجمعية الوطنية في تشاد بترقية الرئيس إدريس ديبي اتنو إلى رتبة مشير (ماريشال) نظراً لجهوده في محاربة الإرهاب.