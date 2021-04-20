شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس التشادي متأثراً بإصابته خلال معارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الدفاع في تشاد، الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك غداة إعلان إعادة انتخابه في منصب رئيساً للبلاد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي للدولة.

وقال الناطق باسم الجيش في البلاد، عزم برماندوا أغونا، إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي ايتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة". وأضاف: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 نيسان/أبريل 2021".

وأوضح التلفزيون الرسمي في الدولةبأن هناك إجراءات عدة، منها حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الرئيس الراحل.

من جانبه، أعلن الجيش التشادي إغلاق الحدود البرية للبلاد.