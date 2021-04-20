شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرجان نقاط" لستيفن كري يقود وريورز لتجاوز سيفنتي سيكسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلادلفيا - رويترز

أحرز ستيفن كري 49 نقطة، من بينها 20 نقطة في الربع الأخير، ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز 107-96 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كري عشر تصويبات ثلاثية في طريقه لتحقيق رقم قياسي بدوري السلة الأمريكي بعد تسجيله 40 نقطة على الأقل للمرة الثامنة هذا الموسم، وهذه هي المباراة 11 على التوالي التي يحرز فيها كري 30 نقطة على الأقل.

وواجه كري تحدياً من منافس مألوف، وهو شقيقه سيث كري الذي سجل 15 نقطة جميعها في الشوط الأول مع فيلادلفيا، بينما أنهى زميله جويل إمبيد المباراة مسجلاً 28 نقطة، بالإضافة لاستحواذه على 13 كرة مرتدة.

وفي وريورز، أحرز آندرو ويجينز 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، واستحوذ كيفون لوني على 15 كرة مرتدة، وانتصر جولدن ستيت في خمس من مبارياته الست الأخيرة.

وسجل ماتيس تيبول 13 نقطة في مشاركته كبديل، وأحرز داني جرين أربع ثلاثيات مع سيفنتي سيكسرز الذي خسر لأول مرة بعد أربعة انتصارات متتالية.

وبقي وريورز في المركز التاسع بالقسم الغربي برصيد 29 انتصاراً و29 هزيمة، وما يزال سيفنتي سيكسرز رغم الهزيمة في صدارة القسم الشرقي برصيد 39 انتصاراً و18 هزيمة.