شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 10 محميات طبيعة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمصر أن الوزارة بدأت في تطوير البنية التحتية في 10 محميات طبيعية، كما تعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات ليصبح شريكاً أساسياً في عملية التنمية البيئية.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ،: إن الوزارة طرحت فكرة الاستثمار في المحميات وبدأت بمحميتي «الغابة المتحجرة» و«وادى دجلة»، كما تعمل على «انشاء نادى للعلوم» ل من أجل الأطفال، يحكى تاريخ المحميات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن فؤاد أشارت، خلال الاجتماع، إلى أن وزارة البيئة أطلقت في إطار الحفاظ على المحميات الطبيعية، حملة «إيكو إيجيب»، للترويج لنحو ١٣ مقصد للسياحة البيئية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.