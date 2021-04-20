شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الوطنية تعقد جمعيتها العمومية الـ 44 الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية بعد غد الخميس اجتماع الجمعية العمومية الـ 44 عبر المنصات الرقمية عن بعد.

وحسب الدعوة التي وجهتها اللجنة الأولمبية الى الاتحادات الرياضية يتضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع رقم 43، واعتماد التقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2020، والتقرير المالي والميزانية التقديرية لعام 2021 والميزانية التقديرية للمشاركات للعام ذاته إضافة الى اعتماد برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية لعام 2021.

وشمل الجدول كذلك تقريراً عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومقترحات الاتحادات الرياضية.