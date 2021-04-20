"داخل مبنى بدير الأمير تادرس.. مصرع 2 وإصابة آخران في حريق بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 2 آخرين، إثر حريق داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، ونتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.