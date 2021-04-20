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أبرزها تجاوز سرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت خلال 24 ساعة من توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4880 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2164 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و143 مخالفة السير بدون تراخيص و4 مخالفات دراجات نارية، و16 مخالفة موقف عشوائي، و8 مخالفات لشروط التراخيص.

جرى تحرير المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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