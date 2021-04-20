15 سؤالا في 30 دقيقة.. طلاب الثانوية: "السيستم فتح بسهولة في ثاني اختبار تجريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال عدد من طلاب الثانوية العامة، إنهم تمكنوا من تسجيل الدخول على منصة الامتحان التجريبي في تمام الساعة 11 صباحا، مؤكدين أنه رغم تواجدوهم مبكرا في المدرسة، إلا أن السيستم "اشتغل الساعة 11".

بدأت اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بمدارس الثانوية العامة، عبر التابلت.

وأضاف الطلاب، أنهم تسلموا الأكواد الخاصة بالاختبار اليوم بعد الساعة 10.30، وبعد ذلك تمكنوا من تسجيل الدخول على الاختبار، مضيفين: "السيستم فتح بسهولة وكانت شبكة الإنترنت أفضل كثيرا من اليوم الأول".

وأوضح الطلاب، أن الامتحان كان عبارة عن 15 سؤالا متنوعا، وتتضمن أسئلة في الرياضيات وأسئلة ذكاء، ولغة عربية لمدة زمنية محددة في حدود نصف ساعة، تابعوا: "بس إحنا كتبنا أي كلام وخلصنا في أقل من 10 دقائق".

وأشار الطلاب إلى أن الأعداد كانت قليلة اليوم في المدرسة، على عكس اليوم الأول للاختبار التجريبي.

وانطلقت أول أيام الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة الأحد الماضي 18 أبريل الجاري، على مدار 3 أيام (18 - 20 - 22 ) أبريل الجاري.

وتهدف الاختبارات التجريبية للثانوية العامة، لاختبار السيستيم والشبكات وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة، وتعقد الاختبارات بدون درجات.​