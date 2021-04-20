تُقدم شيش للمواطنين.. إغلاق وتشميع 20 كافيتريا بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أغلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، 20 مقهًى وكافيتريا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتقديم الشيش للمواطنين.

وقاد اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة بنطاق حي غرب سوهاج، استهدفت المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 مقاهي، وضبط ومصادرة ٤٢ شيشة، وضبط ٨١ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة.

وفي جرجا أغلقت الوحدة المحلية 6 مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وحررت 10 محاضر صحية، وصادرت 36 شيشة، فيما أغلقت الوحدة المحلية لقرية بندار الكرمانية 4 مقاهي، وصادرت 30 شيشة.

وفي أخميم جرى إغلاق 4 مقاهي، ومصادرة 100 شيشة، وفي البلينا جرى تشميع مقهى ومصادرة 16 شيشة، وفي جهينة جرى تشميع 2 محل وتحصيل 2 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ونفذت الوحدة المحلية بساقلتة حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة عدد 9 شيش.