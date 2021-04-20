مصادر بالتعليم: جميع الطلاب تمكنوا من الوصول للسيستم في الاختبار التجريبي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة نجحت اليوم في التغلب على أغلب المشكلات لتقنية التي واجهت طلاب الثانوية العامة، في اليوم الأول للاختبار التجريبي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بمدارس الثانوية العامة، عبر التابلت، في الساعة 10.30 وحتى الواحدة ظهرا.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الوزارة نجحت في تفادي الأخطاء التقنية فى الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن السيستم يعمل بكفاءة في الاختبار التجريبي اليوم الثاني، وتمكن جميع الطلاب من الوصول للسيستم

وأوضح المصدر، أنه سيتم رصد أي مشكلات تواجه الطلاب، مطالبا الطلاب بضرورة تسجيل أي ملحوظة واجهتهم أثناء الاختبار التحريبي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الهدف من الاختبار التجريبي، ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها، موضحا أن هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات واجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، الأحد 18 أبريل الجاري، الاختبار التجريبي الأول لطلاب الثانوية العامة، وتستمر الاختبارات التجريبية حتى الخميس 22 أبريل الجاري.