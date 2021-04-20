وزير الصحة : المخزون الإستراتيجي للأدوية موجود لـ3 أشهرٍ ونقص الأدوية سببه مشكل السيولة بالصيدليّة المركزيّة

اسماعيل عبد الحي - أكّد وزير الصحة فوزي المهدي خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم، الإثنين 19 أفريل 2021، أنّ المخزون الإستراتيجي للأدوية بالصيدلية المركزية موجود لـ 3 أشهر.

وأشار الوزير إلى أنّ نقص الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مردّه مشاكل التزوّد بالمواد الأوّلية بالنسبة إلى الأدوية التي يتم صنعها محلّيا فضلا عن مشاكل في توفير السيولة من قبل الصيدلية المركزية لإستيراد عدد من الأدوية.

وأشار الوزير إلى أنّ ديون الصيدلية المركزية تفوق الـ1000 مليون دينار، وهو ما إنجر عنه مشكل في السيولة.

وذكّر بأنّ ديون الصيدلية المركزية لسببين، هما عدم إستخلاص ديونها من المؤسسات الصحية العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والخسارة التي تتحمّلها جراء عدم مراجعة أسعار الأدوية المستوردة

وشدّد على أنه يتم العمل لتسريع إجراءات إستخلاص ديونها وعقد مجلسا وزاريا مضيّقا في هذا الغرض

وبخصوص مراجعة أسعار الأدوية المستوردة، أكد الوزير أنه إنعقد إجتماع مع وزير التجارة بخصوص مراجعة الأدوية المصنفة رفاهية والأدوية التي لها مثيل محليا.